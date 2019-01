Kaja Kallas provokatiivsetest plakatitest: Eesti 200 puhul kehtib tõdemus - käitu minu sõnade, mitte tegude järgi 

Kallas märgib Facebooki postituses, et Eesti 200 juhid on oma varasemates sõnavõttudes korduvalt kritiseerinud teisi erakondi nö Vene kaardi kasutamise eest ja ometi alustasid nad oma valimiskampaaniat just sellise provokatsiooniga.

"Rahustuseks võib öelda, et tegelikkuses ei ole eestlaste ja venelaste suhetes selliseid lõhesid nagu Eesti 200 oma valimiskampaaniaga näidata soovib. Olen alati öelnud, et eestlastel ja muukeelsetel inimestel, kes peavad Eestit oma koduks, ei ole erinevaid huvisid - nii eestlased kui venelased soovivad, et siin oleks turvaline elada, et siin oleks tasuva palgaga töökohad ja lapsed saaksid hea hariduse," sõnab Kallas.