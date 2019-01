TV3 VIDEO | Päästjad Poola tuleõnnetuse järel: ka Eestis on avastatud puudusi 

Tähtsamad neist on tulekahjusignalisatsioon või andurid tulekahju avastamiseks, tähistatud ja lihtsasti kasutatavad evakuatsiooniteed hoonest kiirelt väljumiseks ja tulekustutid väiksemate põlengute kustutamiseks. "Kuna aga selliste tubade eesmärk on inimestele lukustatuse tunde tekitamine, siis nende nõuete täitmine võib olla mõnevõrra keerukam," nentis Tähe.

"Meelelahtust ei tohi aga kindlasti pakkuda ohutust eirates. Teenusepakkuja vastutus on omada töötavate tuleohutuspaigaldistega põgenemistuba ning läbi mõelda ja igale külastajale tutvustada kuidas tuleb reaalse ohu korral käituda. Põgenemistoast pääsemine peab ohu korral olema tagatud ilma takistusteta," rõhutas Tähe.

Päästeamet on Eesti põgenemistubasid pisteliselt kontrollinud ning on leidnud puudusi. Nõuete täitmiseks on asutused saanud ettekirjutused.