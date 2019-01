Eesti uudised Rõõmus uudis! Kõik Pärnu varjupaigakoerad on leidnud uue kodu Ohtuleht.ee , täna, 18:34 Jaga:

Koer kodututute loomade varjupaigas. Martin Ahven

Eile andis Varjupaikade MTÜ sotsiaalmeedias teada, et kõik Pärnu kodutute loomade varjupaiga koerad on omale praeguseks uue kodu leidnud ning vähemalt hekteks on varjupaik täiesti koertevaba.