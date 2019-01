Sotsiaalmeediast aastaks pausi võtnud Sandra Vabarna: „Olen väga kergesti sõltuvusse sattuv inimene ja nutimaailm on väga sõltuvust tekitav" 

„KOKKUVÕTTEKS võin öelda, et see aasta oli väga värskendav ja silmiavav! Oli selline tunne nagu hingaks kogu aeg värsket õhku. Oli kerge ja selge olla ja nii vaim kui keha puhastusid. Ei mingit infomüraga väsitamist, pidevat telefoni näppimist ega tuhinat pildistada, et seda siis jagada. Ja miski ei jäänud tegemata või kogemata! Suurepärane tunne, kui sa oled vaba vajadusest, kohustusest ja sõltuvusest kogu aeg jälgida, mis virtuaalmaailmas ja meedias toimub. Jah, võiks ju lihtsalt mõistlikuse piires kõike kasutada, aga ma olen väga kergesti sõltuvusse sattuv inimene ja nutimaailm on väga sõltuvust tekitav. Ma näen, et see probleem on kahjuks väga paljudel!” teeb ta kokkuvõtte oma kontol.