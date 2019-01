Politsei poliitplakatites vaenu õhutamist ei näe 

"Praegu on poliitiline välireklaam lubatud ning selles osas reklaamile piiranguid ei ole. Välireklaamile kehtivad põhinõuded on paika pandud reklaamiseaduses ning järelevalvet nende üle, sh headele tavadele ja kommetele vastavuse üle, teeb valla- või linnavalitsus, kelle territooriumil reklaam on," teatas PPA pressiesindaja Tuuli Härson.