Jaan Heinmaa/Toidutare

Jaanuar on teadagi peale pikka pidust detsembrit nii raha kui ka kalorite osas säästukuu. Kuna pasta on just saanud veel ühe uuringu kohaselt vaat et dieettoidu maine tänu oma madalale glükeemilisele indeksile, otsustasime Toidutare arhiividest valida 10 tervislikku makaronirooga. Vaata edasi SIIT