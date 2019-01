Millistelt pankadelt kukuvad inimesed Eestis kõige rohkem alla? 

Eestis on kaks nööripääste erivõimekusega päästekomandot: Jõhvi ja Keila, kel tuleb reageerida sündmustele, kui inimene on kukkunud alla pankrannikult või näiteks kaevu. Päästeameti pressiesindaja Riin Oeselg toob välja, et päästjad on viimase kolme aasta jooksul kokku abistanud pankrannikul inimesi 14 korral, millest 10 leidis aset Harju maakonnas ja 4 Ida-Virumaal.