Helsingis toime pandud lapsemõrva uurimine edeneb aeglaselt 

Helsingis Arabiaranna linnaosas asuv Brüsseli tänav (Brysselinkatu) on vaikne korrusmajadega kõrvaltänav, kus elu tundub kulgevat rahulikult. Seda ootamatumalt tuli sealsetele elanikele jõululaupäeva õhtul toimunud suur politseioperatsioon. Järgmisel päeval selgus ka selle põhjus: ühes korteris tapeti esimeses klassis õppinud seitsmeaastane poiss. Politsei pidas veretöös kahtlustatuna kinni 36aastase mehe, kes politsei teatel on tapetu onu ehk täpsemalt ema vend.

Kohus otsustas 28. detsembril mõrvari vahi alla võtta, vahendab Ilta-Sanomat. Samal päeval teatas politsei, et hilisem mõrvar oli jõululaupäeval ohvri perekonnal külas Brüsseli tänaval asuva korrusmaja korteris. Traagilised sündmused said alguse ootamatult. Mingil hetkel lukustas onu end koos seitsmeaastase poisiga ühte tuppa ja tappis ta seal terariistaga. Politsei teatel nuga mõrvaril külla tulles kaasas ei olnud, vaid ta võttis selle korterist.

Korteris viibisid lisaks veel kaks täiskasvanut ja kaks alaealist last. Politsei jättis esialgu täpsustamata, kas täiskasvanute näol oli tegu poisi vanematega. Öeldi vaid, et täiskasvanud olid perekonna lähedased.

Mõrvar tunnistas pärast kinnipidamist tehtut ja väitis, et teda sundisid tapma luulud. Kui alguses liikus info, et nii tema kui ka tapetud poisi perekond on pärit Iraagist, siis hilisemate teadete järgi on mõrvar tulnud Soome hoopis Pakistanist.