Suri "Selgeltnägijate tuleproovis" osalenud Darja Voskobojeva 

Kuigi selgeltnägija pere pole surma tagamaid selgitanud, arvatakse, et Voskobejeva surma põhjuseks on pikaajaline onkoloogiline haigus. Kurvast uudisest andsid Instagrami teel teada ka teised “Selgeltnägijate tuleproovi” osalised Anton Mamon, Vlad Kadon ja Nikol Kuznetsova. Viimane kirjutas oma Instagramis naise järelhüüdes “vähk on rumal”.

Mamons kirjutas oma järelhüüdes, et kuig nad ei olnud Darjaga sõbrad, austas ta naist väga. Ta tuletab meelde, et elu on habras, kuid nendib, et naine puhkab nüüd rahus.