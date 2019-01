VIDEO | Drake suudles laval 17aastast fänni 

The Guardiani teatel on klipp filmitud 2010. aasta mais Denveris. Drake kutsub tüdruku Ogden Theateri kontserdil lavale, tantsib temaga, suudleb ta kaela, kommenteerib tema šampooni ning tõmbab siis neiu pluusi selja pealt alla, et teda uuesti suudelda. Tüdruku selja tagant tema rindu katsudes teatab Drake, et hakkab juba hoogu minema. Ta küsib fänni vanust. Saanud teada, et tüdruk on 17, kuulutab räppar: "Ma ei saa veel vangi minna! Miks sa niimoodi välja näed? Sa oled rinnakas. No vaata seda kõike ..."