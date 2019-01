Elu Merle Palmiste - 25 aastat Eesti Draamateatri laval Anu Saagim | Video: Jörgen Norkroos , täna, 19:56 Jaga:

Diiva Merle Palmiste seriaali "Litsid" esilinastusel Martin Ahven

Hetkel jookseb kinodes eluloofilm maailma ühest suurimast ooperidiivast Maria Callasest ning oma versiooni ooperiprimadonna elust on lavastanud ka Komöödiateater. Tüki nimeks on „Maria Callase meistriklass“, mille on kirjutanud tuntud ameerika dramaturg Terrence McNally, kes pälvis selle eest ka prestiižika Tony auhinna. Eesti versiooni peaosas särab meie enda suur diiva, Merle Palmiste.