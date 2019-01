Metsa eksinud joobes mehe elu päästis kõne hädaabinumbrile 

Pühapäeval, 6. jaanuari õhtul laekus hädaabikõne eakalt mehelt, kes oli kaotanud Räpina vallas metsasel maastikul kodutee. Mehe jutt oli joobe tõttu arusaamatu, kuid tasapisi õnnestus politsei korrapidaja siiski selgitada, et abivajaja arvab end olevat Põlvamaal Rahumäe kandis, kus on tema kodukoht. Selgus seegi, et mehe telefoniaku oli otsakorral ning ta kurtis teiste terviseprobleemide kõrval ka pakaselist ilma ja väsimust, edastas PPA pressiesindaja Kerly Virk.

Samas silmas politsei korrapidajaga kontaktis olnud eakas mees silmapiiril hooneid, kus toas tuli põles. Korrapidaja nõudis, et mees liiguks hoonete suunas, sest seal saanuks ta kohe sooja ning abi, kuid joobes mees keeldus otsustavalt võõraid tülitamast ja eravaldustesse minemast usaldades oma eluga pääsemise vaid politseinike kätesse. Olukord kiskus kriitilisemaks, sest jätkuvalt polnud teada, kus täpsemalt mees eksleb, kaua jagub tal telefoniakut ning kas abi jõuab temani aegsasti.

Kuna mehel oli nuppudega vanakooli mobiiltelefon, mille aku pidas hästi vastu, sai korrapidaja mehega pidevalt suhelda ning soovitada, et ta püüaks liikuda metsast välja ning leida mõni teeots, kust patrullidel oleks teda hõlpsam märgata. Hädaabikõnest tunni möödudes märkaski lõpuks üks politseipatrullidest otsitavat meest Väike-Veerksu küla kandis, mis jäi linnulennult ligi 5 kilomeetri kaugusele tema kodust Rahumäel. „Kõik on korras, leidsime üles,“ hõikas patrullpolitseinik korrapidajale tagasisideks ning päästetud mees viidi koju naise hoole alla.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk märkis, et politseitöös on paraku sellised juhtumid sagedased, kus joobes inimene võtab külmal ajal ette teekonna, mis ei ole talle jõukohane, vaid selgelt eluohtlik. „Antud juhul päästis mehe elu see, et ta suutis teha elupäästva kõne hädaabinumbrile ja abi kutsuda. Suurem osa raskes joobes inimesi ei saa arugi olukorra tõsidusest ega märka abi kutsuda enne, kui on juba liiga hilja,“ nentis ta.