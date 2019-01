Vallavanem selgitab traagilise õnnetuse tausta: miks pole Voka pankrannik piirdega ümbritsetud  

„Kõik see on õige, et ka aed ja sildid ei pruugi õnnetust ära hoida, kuid ega see paar silti ja natukene metallvõrku ole ka mingi teab mis suur väljaminek riigile ja vallale,“ pahandab Voka aleviku elanik, kelle sõnul on arusaamatu, mispärast pidi enne laps surma saama, et keegi järsakule piirdeaia teeks ja hoiatussildid üles paneks. Ta pole ainus, sama küsimus on paljude kohalike meelel. Toila vallavanem Eve East ütleb, et õnnetus leidis aset eramaal, mistõttu pole vallal siinkohal sõnaõigust.