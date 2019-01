FOTOD | Surmaõnnetusse sattunud veokijuht: 54 aastat avariideta ja nüüd selline mats

„54 aastat olen sõitnud, varsti saab 55 aastat täis ja pole veel ühtegi avariisse sattunud,“ pahvib veokijuht värisevate kätega suitsu. „Näete, kakskümmend aastat pole suitsetanud, aga täna pidin küll sigaretti saama! Olin kauba just maha laadinud, homme pidin Maardust uue koorma saama. Oleme Valgevenest kolme autoga siin.“

"Veoauto ja kaubikujuhid sai ise autost välja, meedikud vaatasid nad üle, nendega on kõik korras," lisab Kohv. "Kaubik on sellises seisus, et kui keegi oleks juhi kõrval istunud, oleks meil üks hukkunu veel.“