ILMAPROGNOOS: märjalt alanud nädal kisub lõpuks külmaks 

Teisipäeval jääb tõhutemperatuur +1..-3 kraadi vahele. Päeval sajab aeg-ajalt lund ja lörtsi, saartel sekka ka vihma. Tuul tugevneb ja on sisemaal puhanguti 12, rannikul 15 m/s. Suure libeduseohu pärast tasub autojuhtidel sõites ettevaatlik olla.

Kolmapäeval jääb Eesti mitme rõhuala piirimaile. Vahetevahel sajab veidi lund, saartel sekka ka lörtsi, väiksem on saju võimalus Kagu-Eestis. Õhutemperatuur langeb öö jooksul -3..-8 kraadini ega tõuse päeva jooksul märkimisväärselt.

Neljapäeva öösel sajab siin-seal kerget lund ja õhutemperatuur püsib madalal. Külma on Lääne-Eestis -3..-7 ja Ida-Eestis -8..-12 kraadi. Tuul on võrdlemisi nõrk.

Reede öösel Loode-Eestis algav lume- ja lörtsisadu levib hommikuks üle terve Eesti ja muutub tihedamaks. Õhutemperatuur on 0..+3 kraadi ja jäiteoht on suur.

Laupäeval on taevas selgem. Sajuhooge on üksikuid ja tulevad alla enamasti lumena. Õhutemperatuur on päeval 0..-5 ja hommikul tugevalt puhuv tuul nõrgeneb päeva jooksul.