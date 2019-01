Kui töised olid politseinike, päästjate ja arstide pühad? 

Lähisuhtevägivalla kohta sai politsei ühtekokku 183 teadet. "Jõulupühade ajal saime keskmiselt 35 sellist teadet päevas," sõnas PPA peadirektori asetäitja Krista Aas. Ta lisas, et seda on vähem kui eelmistel aastatel – tunamullu oli see number 48, 2016. aastal 56 teadet päevas.