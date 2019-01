Uue erakonna juhi telekanalile prooviti pornomaigulise saatega vaatajaid juurde meelitada 

Saatesarja esimest osa näidati Entusiast TVs 6. detsembril ja enne sarja maha võtmist jõudis see iganädalaselt eetrisse neli korda. Süti sõnul ei läinud saade lihtsalt lendu.

Sütt tunnistas, et usaldas saate sisu puhul täielikult saatejuhte ja tegelikult ei tea ise ka päris täpselt, kui karmi kraami eetris näidati.

''Praegu ei olegi teada, mis seal saates siis tegelikult näidati. Kindel on see, et saade oli eetris kell 23.00 ja ekraanil oli punase kasti sees hästi näha, et saade on täisealistele,'' seletas Sütt.

''Mõtlesin, et võiks ju proovida. Tegelikult, oli mul veel mõte, et kui selline erootiline saade aitab kaasa kasvõi ühe lapse tegemisele, siis on minu eesmärk täidetud,'' põhjendas Sütt nõusoleku andmist ja kinnitas, et loomulikult kontrolliti enne saate eetrisse laskmist üle ka see, et saate sisu seadusega vastuolus ei oleks.

Meediateenuste seaduse kohaselt ei tohi televisiooni- ja raadioteenuse osutaja edastada alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut oluliselt kahjustavaid saateid, eelkõige selliseid, mis sisaldavad pornograafiat või propageerivad vägivalda või julmust.

Sütti sõnul jääb üldse häguseks see, mida pornograafiaks nimetada.