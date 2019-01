Heido Vitsur | Eesti rahva jõukusest läbi saja aasta 

Ilma andmeid nägemata on raske ette kujutada, kui tormiline on olnud areng maailmas viimase saja aasta jooksul. Ometi on maailma kogutoodang ühe inimese kohta kasvanud umbes viis korda ja sellest suurim osa viimase mõnekümne aasta jooksul.

1992. alustasime me 500 krooni ehk 32 euro suuruse keskmise palgaga. Tänaseks oleme jõudnud 1300 euroni. Ja kuigi inflatsioon on teinud oma töö, on reaalpalk Eestis sellele vaatamata kasvanud aastas keskeltläbi 5–6% ja samavõrd on paranenud meie elatustase. Ainuke aeg, mil reaalpalk Eestis ei kasvanud, oli möödunud finantskriis. Majanduskoostöö Arengu Organisatsiooni (OECD) kuuluvate riikide seas oleme oma keskmise palgaga 30. kohal, edestades Mehhikot, Ungarit, Lätit, Leedut ja Slovakkiat. Pessimist võib muidugi väita, et pole see mingi koht, OECD-sse kuulubki ainult 35 riiki, aga proovime siiski näha suuremat pilti – meist eespool ongi peaaegu kõik maailma rikkad majandused, kes on saanud oma jõukust kasvatada pikemalt ja teistes oludes kui meie. Meeles tasub pidada sedagi, et sisemajanduse kogutoodangut arvesse võttes on meist halvem elujärg rohkem kui 6,6 miljardil inimesel.