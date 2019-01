ARVUSTUS | „Bird Box“ – film, mis tekitab inimestes tahte endale haiget teha 

Sandra Bullocki poolt kehastatud Malorie valmistub eluks üksikemana. Samal ajal on mujal maailmas kulutulena levima hakanud müstiliste suitsiidide laine, mille meie peategelane ja tema õde kergekäeliselt vaiba alla pühivad, sest noh, see toimub Euroopas ja Venemaal ja kuskil seal! Ning, nagu me kõik teame, kui see ei juhtu Ameerikas, pole seda tegelikult olemas.

Üldises plaanis on „Bird Box“ täpselt samasugune postapokalüptiline film, nagu kõik need teised. Probleemid on tavapäraselt klišeelised: grupp on kirju ja vähemalt üks kaaslastest on eriline jobu; ühel hetkel saab toit otsa ja on vaja moonavarusid täiendama minna; grupi kasvades suureneb tõenäosus, et ühel hetkel läheb kõik totaalselt pekki; ning varem või hiljem tõmbab mingi paarike öö varjus vehkat, sest nende libiido on kõrgem, kui ratsionaalne mõtlemine. Sessuhtes pole ju vahet, kas õues longivad zombid, peeretamist kuulvad monstrumid või silmade kaudu ajusse tungivad kummalised elukad.