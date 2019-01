TEADLASED: müstiline helirelv osutus ritsikate sirinaks

USA ja Suurbritannia teadlased tulid niisugusele järeldusele pärast ameeriklaste poolt salvestatud helide analüüsimist. Kõige tõenäolisemalt on salvestusel ritsikaliigi Anurogryllus celerinctus sirin.

Teadlased jätsid endale seda järeldust tehes ka taganemistee. Nad lisavad, et selle heliallika tuvastamine ei tõesta veel 100protsendiliselt helirünnaku mittetoimumist. Küll aga seab kahtluse alla arvamuse, et diplomaatide tervisehädade taga oli just uuritud heli.