Anni ja Tomi Rahula koera kadumises kahtlustatakse hunte 

"Tahtsin lihtsat öelda kõigile aitäh, kes küsivad, muretsevad või aitavad otsida. Teid on hästi palju. Kahjuks kõik vihjed on seni viinud teiste koerteni. Ühtegi märki Fifast pole," kurvastab Rahula.



"Üks kurvem variant on õhus samuti ja aus on ka sellest rääkida... Nimelt jahimehed nägid meie maja taga metsas nelja hundi jälgi (samal päeval, kui Fifa kadus). Nendest saime teada alles nüüd ja ei osanud seda üldse karta. Kadus ta Tomiga tehtud hommikuse tervituse ja toidu panemise vahe,l ehk tõesti oli silma alt ära vaid lühikese hetke. See tähendab, et tal oli kusagile kiire... kutsumisele enam ei vastanud (nagu tal kombeks). Vaikus," tõdeb naine.