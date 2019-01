NÄDALAMENÜÜ! Pajaroad aitavad hoida vormi ning valmivad hõlpsasti 

PantherMedia/Scanpix

Vormi- ja pajaroogade valmistamine on lihtne ning ei vaja pidevat pliidi ääres passimist. Peale pühadeaega, mil suur osa ajast köögis vaaritamisele kulus, on selline toiduvalmistamine igati nauditav tegevus. Seda enam, et valmivad road on maitsvad ja täidavad hästi kõhtu. Toidutare nädalamenüüs on igaks päevaks välja arvestatud kolm toidukorda pluss vahepala. Toitumisnõustaja Jane Maastik on seisnud hea, et iga päev jääks tervishoiduedendajate poolt soovitatud 2000 kilokalori piirimaile. Vaata edaasi SIIT