Eesti uudised Tusane klient: „Kui aknaid vahetades midagi lõhutakse, tuleks see ka ära parandada!" Katrin Helend-Aaviku , täna, 07:44

LÕPETATUD TÖÖ? Pärast seda, kui aknafirma oli parandustöid tegemas käinud, oli seinas ikka veel auk ja aknaplekk endiselt lahti. Foto erakogust

„Aknafirma ütleb, et lepingus ei ole kirjas, et nad peaksid tegema välisfassaadi parandustöid. Aga lepingus ei ole ka kirjas, et ma olen purustusi tellinud! Kes need siis parandama peaks?“ on aastajagu päevi aknafirmaga jagelenud naine tusane. Ta keeldub tasumast viimast osamakset enne, kui poolik töö on lõpetatud. Aknafirma andis asja kohtusse.