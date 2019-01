Narva opositsiooniliige võib pääseda süüasjast 

Kui augusti alguses sai teatavaks, et Narva linnavolikogu mitme koalitsioonisaadiku tegevuse uurimiseks käivitus korruptsioonikahtluse tõttu kriminaalmentlus, alustas prokuratuur kriminaalmenetlust ka Narva linnavolikogus opositsiooni kuuluva Ants Kutti tegevuse uurimiseks. Kutti kohta tegi kuriteoteate Narvas võimul oleva fraktsiooni Meie Kodu Narva juht Aleksei Voronov, kes on ka ise kriminaaluurimise all, vahendas ERR. Voronov tõi esile, et olles samal ajal Narva volikogu liige ja SA Narva Muuseum nõukogu liige, on Kutti kolmel korral hääletanud volikogu istungitel Narva muuseumile raha eraldamise poolt 9,5 miljoni euro ulatuses. Ühtlasi pööras Aleksei Voronov tähelepanu sellele, et kuriteoteates esinevad faktid on üks ühele sarnased Narva endistele keskerakondlaste esitatud kahtlustustele ja kui Kutti suhtes ei alustata menetlust, siis on tegemist poliitiliselt kallutatud politseitegevusega. Kuttit kriminaalasjas kahtlustatavaks pole tunnistatud. Kutti kinnitab, et et ta pole rikkumist toime pannud. Tema sõnul pole teda isegi tunnistajana käsitletud .Kutti osales kolme otsuse hääletamisel, kõik otsused on avalikud ja raha eraldati ainult kolmepoolse projekti linna osaluse kaasfinanseerimiseks.