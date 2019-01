Maailm Venelased loodavad Moskvas vahistatud ameeriklase oma kodaniku vastu vahetada? Tõnis Erilaid , täna, 23:25 Jaga:

SALAPÄRANE MEES: Eksperdid kinnitavad, et nelja riigi alam Paul Whelan ei sobi oma eluloolt CIA agendiks. AFP/Scanpix

Sõbrad kinnitavad, et Paul Whelan võistles oma õega: kes suudab rohkem hankida eri riikide passe. Moskva hotellis Metropol, kus ta 28. detsembril CIA agendina vahistati, esines ta ameeriklasena. Alles mitu päeva hiljem selgus, et aastaid venelaste hulgas sõpru internetiportaali V Kontakte kaudu ja mitme Venemaal käigu ajal otsinud mehel on ka Suurbritannia, Iiri ja Kanada kodakondsus. USAs kahtlustatakse, et venelased vahistasid süütu mehe lootuses vahetada ta välja ameeriklaste vanglas istuva Maria Butina vastu.