Maailm Skandaal: haiglas kümmekond aastat teadvusetult lebanud naine sünnitas Tõnis Erilaid , täna, 23:32

„See on ääretult ebameeldiv vahejuhtum,“ tunnistab Arizona osariigi erakliinik Hacienda HealtCare (pildil). Et kümmekond aastat teadvusetult nende hoole all lebanud naine sünnitama hakkas, oli meedikutele üllatus. „Keegi ei märganud, et ta last ootab.“