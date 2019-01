Õigusteadlane: Savisaare kaasosaliste protsessis on suurimaks probleemiks menetlusaja ületamine

Riigikohus otsustas, et Edgar Savisaare kriminaalasi tuleb tervislikel põhjustel lõpetada, ja sellega on Keskerakonna endine esimees ja Tallinna linnapea korruptsioonisüüdistusest pääsenud.

Jaan Ginteri sõnul näitas Edgar Savisaare protsessi tervislikel põhjustel lõpetamine, et oleme jõudnud ühiskonna arengus tasemele, kus me oskame iga inimese elu hinnata kõrgemalt kui abstraktset vajadust kõigis õiguslikes vaidlustes tõe väljaselgitamiseni jõuda.

Riigikohtunik Saale Laose kinnitusel on teiste süüdistatavate osas võimalik menetlust jätkata. „Teatavasti on altkäemaksu andmine, võtmine ja vahendamine kõik iseseisvad kuriteod. See tähendab, et altkäemaksuahela kõik lülid ei pea olema süüdi mõistetud,” on riigikohtunik selgitanud.