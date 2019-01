Eesti uudised Ema ahastab: tantraguru vähiravimeetod tappis mu tütre Liina Hallik , täna, 19:28 Jaga:

PÜHENDUNUD ÕPILANE: 2016. aastal sai Deborah Agama koolist joogaõpetaja tunnistuse. Sama aasta juulis diagnoositi tal rinnavähk, millest optimistlik naine lootis kindlasti paraneda. Erakogu

„Swami on mu tütre surmas süüdi. Deborah suri väga suurtes valudes. Selle mehe ülbus ja enese seadmine jumalaga ühele pulgale tappis mu lapse!” ahastab ema Ana. Tantraguru, keda leinav ema nõnda rängalt süüdistab, on kümnetes seksuaalkuritegudes süüdistatud Swami Vivekananda Saraswati, kes Eestis tantrafestivalidel peaesinejana teadmisi on jaganud ja koolitanud mitmeid siinseid joogaõpetajaid.