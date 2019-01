Kristina Kallas: EKRE valimisprogramm on nagu kiri jõuluvanale 

Kallase sõnul on EKRE programmis kirjas lubadused, mida ka tema sooviks näha Eestis realiseerumas, kuid need ei ole reaalsed.

"Ei sõnagi suurtest olulistest muutustest, mille järgi Eesti riik valust ägab: riigireform, sotsiaalkaitse reform, tervishoiu reform (seal on vaja teha enamat kui vaid ravijärjekordade lühendamine)," kirjutab Kallas oma erakonna grupi lehel.

"Rahasadu on muljetavaldav. Kuigi on tervitatav riigi vara ümberjagaja rolli vähendamine läbi maksude alandamise, kuid sellise haardega programm on ikka riigi rahanduse pea peale pööramine," leiab Kallas.