Toomas Alatalu | Rändekompakt paljastas põhiseaduse nõrkuse 

Eestis tekitas selle arutelu tõelise poliittormi, mille käigus meie põhiseaduse kirjutajad ise väitsid nii põhiseaduslikku kriisi sattumist (Liia Hänni) või siis ruttasid riigireformi sildi all kuulutama, et valitsuse asemel peab tegelikuks poliitilise debati kohaks ja võimukeskuseks kujunema riigikogu (Jüri Raidla). Teadu on tänane seis sellele vastupidine. Igal juhul on tark toimunu sabas kriitiliselt vaagida nii juhtunut kui ka väljaütlemisi.

Riigikogu valitsuse sabas

Sest sündis kohe mitu kentsakust ja mitte üksnes kiirustamisest. Nagu teada, on rändekompakti puhul tegu üksnes riigikogu (sealjuures poolthääli alla 50%) ning mitte valitsuse ja presidendi poolt heakskiidetud dokumendiga. Selle esimeses lauses kuulutab riigikogu, et tema seisukohta jagab ka Eesti vabariigi õiguskantsler. Huvitav ja pretsedenditu kuulutamine, sest toetaja on võimuhierarhias alles seitsmendal kohal olev isik, kelle nimetab ametisse pealegi riigikogu ise.

ÜRO peaassambleel sõna võtnud Eesti suursaadik tutvustas maailmale riigikogu otsust, ent jättis mainimata selle, mida me kõik teame – õiguskantsleri koha Eesti õigussüsteemis ja tõiga, et kui praegune õiguskantsler toetab rändekompakti, siis eelmine õiguskantsler teps mitte. Kuna rändekompakti elluviimine seisab alles ees, siis nüüd tuleb paratamatult oodata sedagi, mida asja kohta arvab tulevane õiguskantsler.

Kuna sündmused arenesid tormiliselt, siis jõudis oma seisukohta muuta ka ülal tsiteeritud Jüri Raidla, kes poolteist kuud hiljem väitis: „Kui mingi küsimus, mis võiks formaalselt olla valitsuse pädevuses, läheb üle arutamiseks riigikogusse, siis pole tegemist mitte kriisiga, vaid parlamentarismi võidukäiguga.“ (Postimees, 24. november).

Tuletaks selle peale meelde, et nii välisminister Sven Mikser kui ka justiitsminister Urmas Reinsalu olid – ehkki erineva huviga – kogu konflikti vältel seda meelt, et antud küsimus ongi valitsuse pädevuses ja seda mitte formaalselt, vaid seaduslikul alusel. Antud seisukohal oli ka pikalt valitsust juhtinud ja välisministri portfelli aastaid enda käes hoidnud Reformierakond, kes niipea, kui sotsid olid oma juhi Jevgeni Ossinovski (ja mitte välisminister Mikseri) eestvedamisel koostanud ja esitanud riigikogule hääletamisele mineva avalduse teksti, hakkas seda täiendama.

Oravate parandusettepanekute mõte oli selles, et vaatamata hääletusele riigikogus peaks vabariigi valitsus järgnevalt pakti toetamise ikkagi n.ö. üle otsustama. Kuna saali enamus nende täiendusi teksti ei toetanud, loobusid oravad hääletamisest ja kompakti toetusavaldus sai kõigest 41 poolthäält.