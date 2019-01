Elu Leelo Tungal: "Elus tuleb vahel teha muudatusi ja pöördeid. Parem on neid ise teha, kui et elu sind keerab ja pöörab." Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:01 Jaga:

PÕHIPILTTEATEPULK JÄRGMISELE: „Loodan, et uus peatoimetaja Kätlin Vainola (pildil) saab ajakirja tehes samasuguseid rõõmsaid elamusi nagu mina,“ ütleb ajakirja Hea Laps looja ja kauaaegne peatoimetaja Leelo Tungal. Teet Malsroos

„Oleme ajakirjaga väga raskeid aegu üle elanud. Palju olen pidanud tõestama, et seda ikkagi on vaja. Oli küll neid tegelinskeid, kes arvasid, et oma Eesti lasteajakirju pole mõtet trükkida, niikuinii sööb Miki Hiir nad välja. Neid aegu peab mäletama, aga ei tohi lasta sel tuju rikkuda ega okast sisse jääda. Mul on see rumal omadus, et meelde jäävad rohkem ikka head asjad,“ räägib ajakirja Hea Laps looja Leelo Tungal, kes pärast ligi 25 aastat peatoimetajana otsustas ajakirja noorematesse kätesse usaldada.