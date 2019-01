Kõhe ja kummaline: lained kannavad juba aastaid Vaikse ookeani rannikule inimjalgu 

Ent miks just Salishi meri kehaosi enim kaldale kannab? Washingtoni ülikooli okeanoloogi sõnul kannavad hoovused ookeanis leiduvat edasi, oma roll on siin ka tuulel. Antud piirkonnas puhuvad tuuled enamasti läänest itta, niisiis aitab see kaasa asjade kandumisele idakaldale.

Miks just jalad? Simon Fraser'i ülikooli teadlane Gail Anderson selgitab, et vees kipuvad surnukehad kiiremini lagunema. Jäsemed tulevad keha küljest lahti ning kui nende küljes on miski, mis kergemini veepinnal püsib – näiteks saabas, kandub see lainetega hõlpsamalt edasi. "Pange tähele, randa pole uhtunud ühtki stiletot või plätut. Samuti on tänapäevased jalanõud kergemad ja hõljuvad paremini vee peal."

Taylori sõnul on politseil jalgade tuvastamisega raskusi. "Need, mida meie oleme näinud, pole värsked. Nad on vees olnud väga kaua aega ning on märkimisväärselt lagunenud." Seetõttu on DNA testi väga raske teha ning tihti ei anna need ka tulemusi, sest tulemusi pole politsei andmebaasis millegagi võrrelda.