PÄEVAHOROSKOOP: reede, 11. jaanuar 

Sul tuleb endale aru anda vigadest, mida oled kunagi teinud. Nüüd on olukord ehk sarnane kunagi minevikus toimunule, ent eeliseks on see, et suudad olla targem ja tugevam.

Koosolekute ja ajurünnakute pidamine on pingeline, aga edasiviiv. Kui suudad lähtuda asjaolust, et vaidlustes sünnib tõde, siis pigistad keerukast olukorras parima välja.

Palju õnne, Kaljukits! Algamas on eriline aastaring, mil su elus võib toimuda suuri muutusi. Tähtis on, et julgeksid otsuseid teha, ise muudatusi algatada, enda vajadustest lähtuda. Kui oled arg, tulevad muudatused ikkagi, ainult et vastu sinu tahtmist. Sõprade toest ja nõuannetest on abi, parimad tulemused sünnivad koostöös.