PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 8. jaanuar 

Nüüd jõuab sulle kohale, kui kohutavalt palju on kohustusi sind ootamas. Ehk on töö pühade ajal kuhjunud. Sul on asjalikke sõpru, kes aitaksid.

Keegi lähedastest võib abi vajada, ent on liiga tagasihoidlik selleks, et paluma tulla. Küllap on see inimene ka sulle toeks olnud, nüüd tuleb sinulgi leida võimalus teda toetada.