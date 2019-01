Samost ja Sildam: EKRE programmist paistab soovimatus valitsusse minna 

Samosti sõnul jagunevad erakondade programmid kaheks – need, kelle puhul on teada, mida neist oodata nii poliitikas kui ka valitsuses, aga ka teised (nagu EKRE), kes on huvitavad ja ettearvamatud.

Samosti hinnangul on EKRE programm väga kallis, kui püüda seda valitsuses realiseerima hakkama. Selle põhjal on Samosti esmamulje, et EKRE järgmise valitsuse tegemisel kindlasti ei osale.

"EKRE tegelikud juhid on selle programmiga selgelt määranud erakonna opositsiooni," nõustub Sildam. Tema sõnul ei lähe keegi nendega ühte valitsust tegema, arvestades, et nad tahavad muu hulgas sama hästi kui peatada naturalisatsiooni korras kodakondsuse andmise, mis on praegu olnud üks Eesti kodakondsuspoliitika tugisambaid, nõuda Petserimaa ja Narva-taguse ala tagastamist Eestile või seada sihiks toetada Kesk- ja Ida-Euroopa regioonis iseseisva rahvusriikide strateegilise alliansi loomist, rääkimata nende majanduslubadustest või justiitsreformist.

"Kõike seda koos kompleksis vaadates ei ole keegi seda vaadet platvormi kirjutanud [et nad tahavad valitsusse]," kinnitas Samost. Tema sõnul on Mart ja Martin Helme seadnud teistsugused eesmärgid ja strateegia.

"Mingil hetkel nad ikkagi tahaksid võimule jõuda, aga näevad, et on praeguse riigikogu koosseisu jooksul väga palju toetust kasvatanud ja tahavad seda järgmise koosseisu vältel veel rohkem kasvatada, et 2023. aasta valimistel olla vähemalt number üks erakond, kellega kõik teised peavad tahes tahtmata arvestama. See on kaunis eesmärk, aga raskesti realiseeruv," arvas Samost.

Sildam ei usu, et EKRE võtaks valimistel parlamendis absoluutse enamuse. Tal tekkis programmi lugedes mõte, et kas EKRE lükkab sellega valimistejärgset olukorda lähemale Reformierakonna ja Keskerakonna valitsusele.