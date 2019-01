Politseinik: mis on valesti ja paneb noori mõtlematuid riske võtma? 

"Mida sa ülbitsed siin, vaata milline sa oled, mis sa karjud, millal sa koristama hakkad, ainult hulgud ringi, laisk oled ja millised tuttavad sul on, ainult pätid, kes su poisssõber on, miks sa mulle ei ütle? Kui sulle siin ei meeldi siis lase jalga!!“.

Teismeline tütarlaps võtab oma koti, paneb sinna mõned riideesemed ja astub koduuksest välja.

Selline võiks olla üks paljudest teismelise noore ja tema vanema vaheline suhtlus, kui seda suhtlemiseks saab nimetada.

Tasuta bussiliinid annavad liikumiseks hea võimaluse, miski ei tundu võimatu. Telefon on kaasas, kuid see lülitatakse välja, et vältida tülikaid kõnesid. Tüdruk on ka varem korduvalt kodust lahkunud, on ära päeva või kaks, kuid lõpuks läheb ise või viiakse politsei poolt koju.

Paraku on uus aasta alanud traagiliselt, üks noor elu jäi elamata, kuid see kurb sündmus ei ole peatanud teisi kodudest lahkujaid. Sellel nädalal oli neid juhtumeid mitmeid. Mis on läinud valesti? Miks noored panevad oma elu ja tervise ohtu, võtavad mõtlematuid riske?

Toon siinkohal veel ühe näite politsei tööst varajastel öötundidel. Ühel X linna tänaval kontrollib politsei kolme noormeest, vanuses 13, 14, 15. Politsei tunneb huvi, miks noormehed sellisel kellaajal väljas viibivad. Selgub, et noored on pärit hoopis Y linnast ja olid sõpradele külla tulnud ja et kohe lähevad sõbra juurde magama. Politsei tahab nüüd väga täpselt teada, kes on need sõbrad, nimed, aadressid, kas sõbra vanemad teavad ja lõpuks, kas nende poiste oma vanemad teavad, kus nad hetkel viibivad.

Vesteldes võimalike sõprade vanematega, selgub, et ega nad ei tunne huvi, kas teine vanem on lubanud või mitte. No ja kui tullakse ja ollakse, las nad siis olla. Helistatakse poiste vanematele, et pärida, kas vanemad on neid kuhugi lubanud ja kas nad teavad poiste tegelikku asukohta. Selgub kurb tõsiasi, et ega vanemad päris täpselt ikka ei teadnud, kuhu nad noored olid lubanud. Seekordne seiklus lõpeb sellega, et noored toimetatakse politsei poolt koju ja antakse vanematele üle.

Nüüd loo alguse juurde tagasi. Tütarlaps on kodust ära olnud kolm päeva, siis teavitab vanem sellest politseid. Kui vanema käest küsitakse, kes on lapse sõbrad, tuttavad, siis selgub taas kurb tõsiasi, et nagu üldse ei tea. Politsei alustab sasipuntra lahti harutamist, lugematud telefonikõned võimalikele sõpradele, klassikaaslastele, sotsiaalmeedia, patrull kontrollib võimalikke asukohti, koostatakse teade kadunud tüdrukust, mis paisatakse meediasse. Selleks kulub politseil tunde. Lõpuks tuleb vanemalt kõne, et noor jõudis koju tagasi, on elus ja terve, aga konflikt on taas õhus.