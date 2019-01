MARILYN JURMANI BLOGI | Tüdrukud, ärge laske end mõnitada, alandada ja ära kasutada! 

Nimelt lisati mind kogemata ühte Facebooki vestlusesse. Minuga on seda ka varem juhtunud ja alati ma pole kindel, kas lisatakse kogemata või keegi teeb lolli nalja. Et aru saada, mis seekord juhtus ja kas ma tunnen neid inimesi või mis nad minust tahavad, pidin kerima vestluse algusesse. Nende kõnepruuk oli nii vigane. Pidin mitu korda lugema, et üldse midagi aru saada. Mingil hetkel mõistsin, et tegelikult taheti lisada tütarlast, kelle nimi on minu nimega väga sarnane.

Vähe sellest, et mul endal on kasvamas tütar, on mul samaealine õde ja ma olen ju ka ise olnud noor tüdruk. Ilmselt on neid noori veel, kelle jaoks selline suhtlemine, joomine, seksuaalne mõnitamine ja ärakasutamine ei ole naljakas.

Võib-olla päästab mõne tüdruku see, kui nad näevad, mis juttu poisid nende selja taga on võimelised rääkima. Need, kes on kahe vahel, kas minna kambaga kaasa ja juua ennast täis ning avastada siis, kuidas keegi neid järsku peol purjus peaga ilma nõusolekuta käperdab, õpiksid ütlema, et #eionei. Avaldasin selle vestluse (jättes noormehed ja tüdrukud anonüümseks) oma Instagramis.

See, mis edasi juhtus, pani mind ausalt öelda ahhetama. Aimasin, et neid tüdrukuid jagub, kes tunnevad, et neile on liiga tehtud, aga et neid on nii palju?! Mulle tuli sadu kirju eri lugudest, mis on tüdrukutega juhtunud ja kuidas see neid on puudutanud.

Paraku kirjutas mulle ka mõni tütarlaps antud vestlusest, kes oli väga vaimustunud, et tema kaudselt (küll anonüümselt) minu Instagrami sattus. Kogu selle jama põhjuseks võibki olla vaimustus suurest tähelepanust, vajadus kuuluda kampa ja meeldida “sõpradele”.

Kujutan ette, et nii võibki korralikust perest tore noor sattuda olukorda, kus tema sõber vägistab purjus ja teadvusetut alaealist ning sunnib teist poissi seda näiteks filmima. Noorte jaoks võib see tunduda suur nali, aga kahe inimese elu on rikutud. Selle tüdruku, kes võib-olla oli sellesse samasse poissi armunud ja tuli vaid sellepärast peole kaasa. Ja selle poisi, kes filmis ja peab selle süütundega elama elu lõpuni, kuna selline käitumine ei olnud talle loomuomane. (Lisaks on see kriminaalkorras karistatav – toim.)