Kallas välistab Reformierakonna ja EKRE koostöö 

Kallas ütles seisukoha põhjenduseks, et EKRE ohustab Eesti põhiseaduslikku korda, kirjutab ERRi uudisteportaal.

"Kui lisada siia majanduspoliitiline ja rahanduspoliitiline lauspopulism ning Euroopa Liidust lahkumine, on selge, et EKRE eesmärk on Eestit lõhkuda ja nõrgestada suhteid meie liitlastega läänes," lausus ta.

Kallase sõnul ei ole EKRE lubadusi võimalik täita ja erakonna juhid teavad seda ka ise.