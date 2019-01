Jõhvis hukkus liiklusõnnetuses jalakäija 

Politsei sai täna kell 16.18 teate, et Jõhvi vallas Kose külas Aia teel on toimunud liiklusõnnetus. „Kurvastusega teatan, et hukkunud on seni tuvastamata jalakäija. Töötame hetkel sündmuskohal, et välja selgitada kõik juhtunuga seonduvad asjaolud,“ lausus Ida prefektuuri operatiivjuht Rainet Juuse.