Maxima Eesti juht: inimlik suhtumine võib palgalisast väärtuslikum olla 

"Minu Maximas oldud ajal ehk siis kahe aasta jooksul olen näinud, et inimesed usuvad sellesse ettevõttesse ja tunnevad uhkust selle üle, et nad siin töötavad," rääkis Põder.

"Olen saanud palju tagasisidet selle kohta, et nad tunnevad, et nendesse suhtutakse hästi ja inimlikult. See on kohati suurema väärtusega kui näiteks 20-eurone palgatõus," lisas ta.