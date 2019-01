Ed Sheeran peab plagiaadisüüdistustega kohtu ette astuma 

Kohtuasja algatasid Ed Townsendi järeltulijad, kes arvavad, et Sheerani hitt on vägagi sarnane Marvin Gaye looga "Let's Get It On", mille kaasautor Townsend oli. Ed Sheeran lükkas kõik süüdistused tagasi ja väitis, et pole midagi kopeerinud, kirjutab Reuters. Matkimissüüdistuse alla on varem langenud ka tema palad "Photograph" ja "Shape Of You". Lisaks Sheeranile on kohtu all ka tema laulu kaasautor Amy Padge, plaadifirma Atlantic ja Sony/ATV Music Publishing.

Kuigi Sheeran palus kohtunikul kohtuasja ära lõpetada, ei olnud ta sellega nõus. Nüüd peab otsustama vandekohus, kas Sheerani lugu on Gaye hitiga liiga sarnane või mitte.