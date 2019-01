Ongi kõik? Britney Spears lõpetab esinemise 

"Ma ei tea isegi, kust alustada, sest mul on seda nii raske öelda. Ma ei esine oma uue sõuga "Domination". Olen neid kontserte ja teiega kohtumist oodanud, nii et see murrab mu südame," kirjutab Spears Instagramis.

Põhjus, miks ta alates veebruarist Las Vegases toimuma pidanud sõud ära jätab, on perekondlik. "On oluline, et perekond oleks esikohal. Mõned kuud tagasi viidi mu isa haiglasse ja ta peaaegu suri. Oleme kõik tänulikud, et ta sellest välja tuli, kuid tal on veel pikk tee minna. Pidin tegema keerulise otsuse ning keskenduma sel korral oma perele."