VIDEO | Võru Kesklinna kool läbis põhjaliku uuenduskuuri 

Taastatud koolimajas on mõeldud liikumispuuetega inimestele ja ka sellele, et õpilastel oleks klassides piisavalt valgust ja avarust, vahendas ERRi uudisteportaal. Ühtlasi tähistab 2,8 miljonit eurot maksma läinud kooli rekonstrueerimine koolireformi lõppu Võru linnas.

"Oleme ikka väga suurest koerast üle saanud, väike sabatutt on tegemata, see oleks siis kaks kooli. On vaja leida, kas olemas olevad ruumid täiskasvanute gümnaasiumil ära renoveerida või leida nendele korralikud ruumid kuskil mujal ja siis ka üks osa Järve koolist oleks vaja korrastada," rääkis Võru linnapea Anti Allas.