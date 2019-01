Eesti uudised EESTI JUURTEGA ARM: Miks leiti pistisevõtmise kahtlusega kinni peetud Pihkva asekubernerilt Eesti ID-kaart? Henry Linnard , täna, 20:45 Jaga:

KAHTLUSALUNE: Uurimisversiooni kohaselt olevat ühe ehitusfirma omanik andnud asekubernerile (pildil) elumaja Pihkvas pistisena selle eest, et tema firma võidaks riigihanke meditsiiniasutuse ehitamiseks oblastis. Pihkva Linnavalitsus

Detsembris peeti Venemaal kinni pistisevõtmise kahtlusega Pihkva asekuberner, kellelt leiti muu hulgas Eesti ID-kaart, mille omamine on Venemaal kõrge riigiametniku jaoks keelatud. Mis põhjusel on Kuznetsovil vaja läinud elamisluba Eestis? Selgub, et põhjuseks on abielu Petseris sündinud naisega, kellel on sünnijärgne Eesti kodakondsus.