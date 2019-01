Lindude talvine toidulaud: kes on riiukukk, kes sööb pudemeid? 

Rohevint on üsna riiakas. Kui ta toidulauale maandub, püüab ta väiksemad, aga ka omasuurused linnud eemale ajada. Muidu on ta sotsiaalne, liigub parvedes: kui rohevinte tuleb, siis ikka hulgakaupa.“

„Kodu- ja põldvarblane on inimkaaslejad. Maakohas on suurem lootus kohtuda põldvarblasega, aga linnas on mõlemad olemas. Neil saab sulestiku järgi üsna hästi vahet teha: koduvarblasel on kõht hallikas, põldvarblasel aga hele ning tal on vahva pruun täpp põse peal.