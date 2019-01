Viimsi on hädas arvukate põtradega 

2018. aastal tellis Viimsi vallavalitsus põtrade loenduse, mis selgitas välja, et vallas talvitub 21 põtra, kuigi sobiv oleks 4 põtra. „Uuringus toodi välja, et teadlased on kindlaks teinud, et Eestis peaks elama 1000 ha suuruse maa-ala peal 4–5 põtra. Viimsi valla mandriosas tuleb kindlasti arvestada tiheasustust, autoteede rohkust ja liikluse tihedust. Võttes arvesse kõik eelnimetatud faktorid saab Viimsi valla kogu mandriosa metsamassiivides, mis on kokku umbes 2000–2500 ha, elada umbes 4 põtra,“ kirjutatakse kirjas.