Surmad piiblis – ebaloomulikud ja jäledad  

Piibel on küll paljudele rahvastele püha ja oluline teos, aga samas on see arvatavasti üks verisemaid raamatuid terves inimkonna ajaloos. Selles raamatus hukatakse, mõrvatakse ja saadetakse mõnel muul viisil teise ilma miljoneid inimesi. Kusjuures kõige tapmishimulisem piiblitegelane on Jumal ise.