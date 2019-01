Oh õudust! Anni ja Tomi Rahula imearmas koer läks kaduma! 

Otsime oma sõpra! Ta on kahe aasta jooksul (meile teadaolevalt) vaid kaks korda kusagile kodust kaugemale seiklema läinud ja sedagi vaid paariks tunniks päris lähedusse. Nüüd on juba teist päeva kadunud!" kirjutab Rahula.



"Muidu ajab hoovist lennukid ära ja valvab pere. Harvemal juhul teeb rebase või linnukeste peale kõvemat häält. Kevadel saanuks jääkarule teda kindlalt pidava aia ümber, aga just nüüd oli vaja kusagile minna. Tuhala-Tammiku-Oru-Pahkla-Nabala-Sõmeru-Angerja-Kurevere võib olla see ala, kus koer seikleb.

Võõral territooriumil on võõraste vastu sõbralik, võib-olla kergelt pelglik. Aga kes teab temast midagi, palun kirjutage! Laps küsis ka eile ilusasti “Kus on Fifa?” Äkki mõni tuttav elab meie otsingute kandis, siis palun seda infot temaga jagada," palub ta.