PILDID | Taimaal on tuhanded inimesed tormilõksus 

Tuhanded inimesed on Tai lõunaosas tormilõksus. Võimud soovitavad inimestel tungivalt mitte välja minna, kohati on katkenud lennu- ja praamiliiklus, vahendab CNN.

Kalapaat lainete meelevallas AFP/Scanpix

Torm Pabuk mõjutab paljusid turismipiirkondi nagu Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarart, Phatthalung, Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat, Ranong, Phangnga, Phuket, Krabi, Trang ja Satun. Mitmed väikesaared on maismaast täiesti ära lõigatud ja laevaliiklus seisab. Väikesaarte rahvas on ka kõige ohtlikumas seisukorras, paljud mereäärsed elanikud on toimetatud tormivarjenditesse.