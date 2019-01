GALERII | Leelo Tungal lahkus ajakirja Hea Laps peatoimetaja kohalt 

„Eks kahju on muidugi. Ta on ju mu oma laps algusest peale! Aga peab endale aru andma, et kõike lihtsalt ei jõua korraga teha,“ ütleb Leelo Tungal. „Elus tuleb vahel teha muudatusi ja pöördeid. Ja parem on neid ise teha, kui et elu ise sind keerab ja pöörab.“

Rõõmu on aga alati jagunud ka keerulisematesse aegadesse. Rõõmuallikaks on olnud lapsed. „Mul on algusest peale olnud õnn, et kirjutavaid lapsi on olnud nii palju,“ ütleb Leelo Tungal.

Lastel, kes ajakirja algusaastatel kirjutasid, on nüüd juba endal lapsed ja paljudega on tal säilinud side siiani. Mõni neist, nagu Andres Jakovlev ja Sandra Vungi, kuuluvad nüüdseks juba ise ajakirja püsiautorite hulka. Ajakirjale teevad teiste hulgas kaastööd ka Peep Veedla, Aleksei Turovski, Mai Zernask, Lauri Kaare, Lully Gustavson ja Mall Türk. Kujundaja on Vivika Kaltil.

Koolilaste ajakiri Hea Laps ilmub alates 1994. aastast üks kord kuus. Ajakirja väljaandjaks on olnud Pikker AS, Vaimukirjastuse AS, Eesti Lastekaitse Liit ja MTÜ Hea Laps. 2014. aastast annab ajakirja välja SA Kultuurileht. Tegemist on peamiselt eesti autorite töid kasutava lasteajakirjaga, millele kirjutavad jutte ja luuletusi, illustreerivad, saadavad teste, aadresse, nalju ka lapsed ise.